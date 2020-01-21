21.01.2020 (14:37)

В Подмосковье прошли занятия с личным составом отдельной гвардейской инженерно-саперной бригады ЗВО

В Подмосковье свыше 1 тыс. военнослужащих отдельной гвардейской инженерно-саперной бригады Западного военного округа приняли участие в тактико-специальном занятии.

В ходе занятий военнослужащие с помощью собак минно-розыскной службы, а также с применение индукционного миноискателя ИМП-2 было проверено и очищенно порядка 6 км дороги для движения автомобильной и гусеничной техники. Также с применение новейших машин ТММ-3М военнослужащие навели мост длинной порядка 120 метров через овраг на пути следования колонны.

С помощью инженерной машины разграждения ИМР-2 был проделан проход через горящий завал, для проезда и занятия боевой позиции самоходной реактивной установки разминирования УР-77.

Инженерно-штурмовое подразделение в рамках занятий преодолели полосу препятствий. Особенностью данной полосы является то, что на ней отрабатываются порядок действий подразделения, начиная с момента выдвижения от позиций, преодоления нейтральной полосы заканчивая действиями на местности условного противника, оборудованной дотами и дзотами. Протяженность маршрута составляет порядка 1 тыс. м насыщенна свыше чем 20 укреплениями, заграждениями и препятствиями, на которых военнослужащие продемонстрировали свои навыки.

Всего в ходе занятий было израсходовано свыше 1,2 тыс. боеприпасов, применено около 200 различных имитационных средств, а также было задействовано порядка 1 тыс. военнослужащих и более 100 единиц вооружения военной и специальной техники инженерных войск ЗВО.

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