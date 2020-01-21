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21.01.2020 (14:22)

На СКР «Ярослав Мудрый» прошёл брифинг по действиям сил в ходе совместного учения с эсминцем МССО Японии «Харусамэ»

На борту сторожевого корабля (СКР) Балтийского флота «Ярослав Мудрый» прошёл брифинг по действиям сил в ходе проведения совместного учения с эсминцем морских сил самообороны (МССО) Японии «Харусамэ».

В ходе брифинга представителями российской и японской сторон был уточнен и согласован план действий сил. Кроме того, японские моряки осмотрели вертолётную площадку и корабельный пункт управления и наведения авиации российского корабля для дальнейшей отработки эпизода по обмену вертолётами.

Затем отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и морского буксира «Виктор Конецкий», а также эсминец МССО Японии «Харусамэ» отработали элементы совместного маневрирования, в том числе с использованием светосигнальной связи в ночное время, и провели взаимный световой обмен информацией между кораблями ночью.

Учение кораблей Балтийского флота и МССО Японии проводится впервые.

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня» покинули военную гавань Балтийска 1 октября и взяли курс в Индийский океан. В декабре отряд кораблей Балтийского флота принял участие в морской фазе российско-индийского учения «Индра-2019 и в трехстороннем российско-китайско-иранском учении «Пояс морской безопасности-2019».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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