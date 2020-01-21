21.01.2020 (14:11)

Новейший морской танкер «Академик Пашин» вошёл в состав Северного флота

Сегодня в Североморске прошла торжественная церемония первого подъема флага вспомогательного флота ВМФ России на среднем морском танкере «Академик Пашин». Отныне данное судно официально принято в состав Северного флота.

В торжественной церемонии принял участие командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он поздравил экипаж танкера и руководство службы вспомогательного флота СФ с важным событием и отметил, что Северный флот получил универсальное судно тылового обеспечения, которое существенно расширяет возможности применения его надводных сил вдали от пунктов базирования.

«Успешно проведённые испытания танкера подтвердили его улучшенные тактико-технические характеристики и выросшие возможности по передаче сухих и жидких грузов на боевые корабли в море», — сказал вице-адмирал Александр Моисеев, подчеркнув, что во время испытаний впервые была отработана одновременная заправка топливом сразу трёх боевых кораблей траверзным и кильватерным способом.

В прошлом году новый морской танкер «Академик Пашин» успешно прошёл полную программу испытаний в Баренцевом море. На отдельных этапах в испытании танкера принимали участие боевые корабли флота, в том числе тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

Справочно:

Средний морской танкер-снабженец «Академик Пашин» проекта 23130 построен на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. Он оснащён дизельной одновальной установкой, носовым подруливающим устройством. Имеет ледовый класс «Arc 4». Каюты экипажа и пассажиров, а также служебные помещения располагаются в кормовой жилой рубке.

Судно оборудовано устройствами для передачи жидких и сухих грузов кильватерным и траверзным способами на ходу в море. Его грузовая система выполнена под одновременную перевозку восьми видов грузов.

Длина и ширина танкера составляют 130 и 21 метров соответственно. Максимальная скорость хода — 16 узлов. Автономность — 60 суток. Экипаж — 24 человека. Максимальное водоизмещение — 9 тыс. тонн.

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