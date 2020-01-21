Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.01.2020 (13:57)

Боевой потенциал зенитных ракетных полков на Урале и в Поволжье возрастет в два раза после поступления С-400 в 2020 году

Боевой потенциал двух зенитных ракетных полков Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных на территории Свердловской и Самарской областей, возрастет в два раза после перевооружения на зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» в 2020 году. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, уточнив, что сейчас на вооружении данных воинских частей находятся системы С-300.

Александр Лапин добавил, что военнослужащие уже начали подготовку к обучению на современную технику.

«Первые 50 военнослужащих приступили к обучению в Ленинградской области на базе учебного центра зенитных ракетных войск, где изучат отличительные особенности новой техники в сравнении с системами С-300», — отметил командующий войсками ЦВО.

Всего курс переподготовки пройдут более 300 военнослужащих. Переподготовка на новую технику завершится тактическим учением с боевой стрельбой на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Ранее генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что четыре комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» поступят в текущем году в воинские части противовоздушной обороны ЦВО.

С-400 «Триумф» предназначен для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного противодействия. Он способен поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км, а также баллистические цели на дальности до 60 км, летящие со скоростью до 4,8 км/с на высоте от нескольких метров до десятков километров.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Кемеровской области саперы мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии провели учение в преддверии Дня инженерных войск
Главная икона Сухопутных войск – Святого Благоверного Великого князя Александра Невского прибыла в Новосибирск
Инженеры ЦВО на учении под Уфой ликвидировали подпольный цех по изготовлению мин
Российские вожатые служебных собак в Таджикистане приняли участие в более 50 учениях по противодействию терроризму

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false