21.01.2020 (13:57)

Боевой потенциал зенитных ракетных полков на Урале и в Поволжье возрастет в два раза после поступления С-400 в 2020 году

Боевой потенциал двух зенитных ракетных полков Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных на территории Свердловской и Самарской областей, возрастет в два раза после перевооружения на зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» в 2020 году. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, уточнив, что сейчас на вооружении данных воинских частей находятся системы С-300.

Александр Лапин добавил, что военнослужащие уже начали подготовку к обучению на современную технику.

«Первые 50 военнослужащих приступили к обучению в Ленинградской области на базе учебного центра зенитных ракетных войск, где изучат отличительные особенности новой техники в сравнении с системами С-300», — отметил командующий войсками ЦВО.

Всего курс переподготовки пройдут более 300 военнослужащих. Переподготовка на новую технику завершится тактическим учением с боевой стрельбой на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Ранее генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что четыре комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» поступят в текущем году в воинские части противовоздушной обороны ЦВО.

С-400 «Триумф» предназначен для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного противодействия. Он способен поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км, а также баллистические цели на дальности до 60 км, летящие со скоростью до 4,8 км/с на высоте от нескольких метров до десятков километров.

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