21.01.2020 (13:25)

Первый заместитель начальника ГУМВС Минобороны России генерал-майор Евгений Ильин принял участие в международной конференции «Фуллертон форум» в Сингапуре

19-21 января в Сингапуре первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества (ГУМВС) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Евгений Ильин принял участие в международной конференции «Фуллертон форум».

«На полях» конференции состоялись двусторонние встречи с руководителями военных делегаций Великобритании и Республики Корея. Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия по военной линии, а также ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Справочно:

Международная конференция «Фуллертон форум» международная диалоговая площадка по проблемам безопасности в Азии, организуемая в Сингапуре лондонским Международным институтом стратегических исследований. На форум приглашаются представители военных ведомств и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ряда европейских государств. Проводится ежегодно с 2013 года. Считается подготовительным этапом международной конференции высокого уровня «Шангри-Ла Диалог».

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