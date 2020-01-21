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21.01.2020 (13:25)

Первый заместитель начальника ГУМВС Минобороны России генерал-майор Евгений Ильин принял участие в международной конференции «Фуллертон форум» в Сингапуре

19-21 января в Сингапуре первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества (ГУМВС) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Евгений Ильин принял участие в международной конференции «Фуллертон форум».

«На полях» конференции состоялись двусторонние встречи с руководителями военных делегаций Великобритании и Республики Корея. Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия по военной линии, а также ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Справочно:

Международная конференция «Фуллертон форум» международная диалоговая площадка по проблемам безопасности в Азии, организуемая в Сингапуре лондонским Международным институтом стратегических исследований. На форум приглашаются представители военных ведомств и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ряда европейских государств. Проводится ежегодно с 2013 года. Считается подготовительным этапом международной конференции высокого уровня «Шангри-Ла Диалог».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность , Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России
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