21.01.2020 (12:34)

Военные инженеры ЮВО в свой профессиональный праздник провели тактико-специальное учение в Ростовской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные инженеры ЮВО в свой профессиональный праздник провели тактико-специальное учение в Ростовской области

Военнослужащие инженерно-штурмового подразделения Южного военного округа (ЮВО) в свой профессиональный праздник провели тактико-специальное учение в Ростовской области.

Специалисты инженерных подразделений штурма ЮВО отработали задачи по обнаружению туннелей и ведению в них разведки, а также провели бой в туннеле и захватили штаб условного противника.

Кроме того, военные инженеры провели разведку маршрутов движения войск, обнаружение мин и взрывоопасных предметов с помощью минно-розыскных собак, уничтожение мин на месте с применением современных миноискателей ИМП-С2, ИНВУ-3М «Коршун» и переносного искателя проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ. Задачи по разминированию военнослужащие выполняли в защитном костюме ОВР-2.

В тактико-специальном учении приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц вооружения военной и специальной техники.

Справочно:

Инженерные войска ЮВО ежегодно выполняют задачи по разминированию и очистке местности от взрывоопасных предметов в разных регионах страны.

За минувший год ими было найдено и обезврежено более 37 тыс. неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым.

На основании решения Правительства Российской Федерации ведутся работы по очистке местности на территории Чечни и Ингушетии.

В минувшем году батальоны разминирования проверили и очистили от взрывоопасных предметов более 1,1 тыс. га сельскохозяйственных угодий, перевыполнив годовой план на 40%. Всего было обезврежено более 2 тыс. опасных находок.

Кроме того, военнослужащие инженерных войск ЮВО в рамках проведения мероприятий по обеспечению безопасности наиболее значимых общественно-политических и спортивных мероприятий на Юге России проверили около 45 объектов различного назначения, более 92 га территории и около 28 км автомобильных дорог.

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