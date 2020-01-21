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21.01.2020 (12:13)

Разведчики ЮВО прошли входной контроль и приступили к специальным занятиям на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии

Разведчики соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) приступили к одиночной подготовке на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии. В учебных мероприятиях принимают участие более 300 военнослужащих.

Особенностью сбора разведчиков стало прохождение «входного контроля», условием которого стала успешная сдача зачетов по военной топографии, огневой, тактико-специальной и горной подготовке.

«Входной контроль» разработали преподаватели центра подготовки разведчиков. Основная его цель – узнать начальный уровень знаний каждого бойца и подразделения в целом, чтобы разработать индивидуальный подход к их подготовке.

За время занятий на полигоне военнослужащим предстоит научиться бесшумной ликвидации условного противника, ориентированию на незнакомой местности, применению современных средств разведки  и связи.

В ходе альпинистской подготовки разведчики освоят навыки преодоления скалистых участков местности различной сложности с применением ледорубов, жумаров, карабинов и веревок. 

Завершится сбор разведчиков восхождением на гору Араухох.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Разведывательные подразделения
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