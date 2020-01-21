21.01.2020 (12:13)
Разведчики ЮВО прошли входной контроль и приступили к специальным занятиям на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии
Разведчики соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) приступили к одиночной подготовке на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии. В учебных мероприятиях принимают участие более 300 военнослужащих.
Особенностью сбора разведчиков стало прохождение «входного контроля», условием которого стала успешная сдача зачетов по военной топографии, огневой, тактико-специальной и горной подготовке.
«Входной контроль» разработали преподаватели центра подготовки разведчиков. Основная его цель – узнать начальный уровень знаний каждого бойца и подразделения в целом, чтобы разработать индивидуальный подход к их подготовке.
За время занятий на полигоне военнослужащим предстоит научиться бесшумной ликвидации условного противника, ориентированию на незнакомой местности, применению современных средств разведки и связи.
В ходе альпинистской подготовки разведчики освоят навыки преодоления скалистых участков местности различной сложности с применением ледорубов, жумаров, карабинов и веревок.
Завершится сбор разведчиков восхождением на гору Араухох.