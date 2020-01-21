21.01.2020 (12:11)

На Каспийской флотилии завершился сбор с командирами рот морской пехоты

На Каспийской флотилии в Республике Дагестан завершился сбор с командирами подразделений морской пехоты.

В ходе практических занятий военнослужащие освоили современные методы управления подразделениями и выполнили нормативы по основным предметам боевой подготовки.

Офицеры совершенствовали свои знания и навыки в огневой подготовке, вождении боевых машин, морской и десантной подготовке. На занятиях по физической подготовке командиры рот и их заместители продемонстрировали физическую подготовку и преодолели усложненную полосу препятствий.

На лекциях по тактической подготовке морпехи изучили организацию и порядок проведения различных учений, основ боевого применения сил и средств морской пехоты в различных видах боя.

Также военнослужащие отработали действия в розыгрыше двустороннего ротного тактического учения с применением артиллерии в едином замысле с учетом боевого опыта, полученного в современных конфликтах.

Сбор проводился с целью совершенствования командирских качеств офицеров, выработки у них основных навыков и умений при взаимодействии с младшим командирским звеном, ознакомления с наиболее эффективными и перспективными формами и методами обучения молодого пополнения.

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