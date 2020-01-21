21.01.2020 (12:08)

Инженерно-штурмовая группа ЮВО на Кубани обнаружила заглубленный командный пункт условного противника с помощью новейшего георадара «Око-2»

Военнослужащие инженерно-штурмового подразделения Южного военного округа (ЮВО) в ходе тактико-специального учения на полигоне Молькино в Краснодарском крае обнаружили подземный командный пункт и ходы сообщений условного противника.

Выполнив прокладку дорог по пересеченной местности с использованием боевой машины разминирования БМР-3МА «Вепрь», штурмовая группа ЮВО на штатной бронетехнике прибыла в назначенный район, где с помощью новейшего геофизического радара «Око-2» провела детальное обследование территории.

Обнаружив сеть ходов и сообщений, военные инженеры передали координаты местности на командный пункт авиации, после чего экипажи боевых вертолетов условно уничтожили цель специальными снарядами.

В тактико-специальном учении приняли участие более 200 военнослужащих и было задействовано более 20 единиц вооружения военной и специальной техники, в том числе БТР-82А и мобильный инженерный комплекс разминирования МИКР.

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