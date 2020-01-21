21.01.2020 (12:06)

В Ставропольском крае связисты ЮВО провели радиотренировку с привлечением воздушных ретрансляторов

В Ставропольском крае с подразделениями связи Южного военного округа проведена тренировка по обеспечению устойчивой и непрерывной связи руководства общевойскового объединения, подчиненных соединений и воинских частей.

Всего было задействовано около 8 пунктов управления, оснащенных цифровыми средствами связи и автоматизации.

В ходе тренировки специалисты выполнили развертывание полевых подвижных пунктов управления, проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью.

Особое внимание уделялось слаженности работы штабов и пунктов управления в звеньях «командование объединения – соединение», «соединение – подразделение».

При решении поставленных задач применялись радиосредства 6 поколения. Их применение в сочетании с воздушными ретрансляторами обеспечило надежную помехозащищенную и скрытую радиосвязь подразделениям общевойсковых объединения.

Также военные связисты обеспечили охрану и оборону полевых пунктов управления от действий диверсионно-разведывательных групп условного противника.

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