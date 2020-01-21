21.01.2020 (12:03)

В горах и на побережье Абхазии около 1 тыс. военнослужащих ЮВО выполнили боевые стрельбы в составе отделений и экипажей бронемашин

В Абхазии около 1 тыс. военнослужащих мотострелковых подразделений российской военной базы выполнили боевые стрельбы в составе отделений и экипажей бронемашин.

В ходе огневых мероприятий мишени, имитирующие легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу условного противника, поражались из орудий бронетранспортеров БТР-82АМ, пулеметов «Печенег», автоматов и пулеметов Калашникова, а также подствольными и ручными гранатами.

При выполнении стрельб в условиях горно-лесистой и прибрежной местности полигонов Цабал и Нагвалоу военнослужащие закрепили навыки по тактике действия отделения в обороне, наступлении и на механизированном марше.

Управление подразделениями во время учебного боя осуществлялось с применением новейших цифровых носимых радиостанций «Акведук».

Выполнение боевых стрельб являлось завершающим этапом слаживания тактических действий отделений, расчетов и экипажей боевых машин военной базы. Следующим этапом боевой подготовки военнослужащих станет отработка совместных действий в составе взводов.

Всего в дневных и ночных боевых стрельбах было задействовано около 100 единиц военной техники, в их числе бронеавтомобили «Тигр-М» и КамАЗ «Мустанг».

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