21.01.2020 (11:23)

В Абхазии военнослужащие ЮВО отработали разведку и уничтожение фугасов с использованием минно-розыскных собак

В Абхазии в рамках тактико-специального учения военнослужащие инженерно-саперного подразделения российской военной базы выполнили поиск и уничтожение скрытых мин и фугасов с использованием минно-розыскных собак.

На полигоне Гудаута в ходе мероприятия вожатые минно-розыскных собак со своими питомцами выполнили разведку заминированных дорог, отдельных строений и участков местности, а также обнаружение самодельных взрывных устройств в различных оболочках, в том числе солдатской фляжке.

Также на учении военнослужащие с применением современных бесконтактных миноискателей «Коршун» произвели обследование маршрутов выдвижения боевой техники и их обочин.

Все учебные задачи были отработаны с учетом боевого опыта, полученного в современных вооруженных конфликтах.

Проведение тактико-специального учения личным составом инженерно-саперного подразделения военной базы было приурочено ко Дню инженерных войск России, который отмечается 21 января.

Всего в учении было задействовано около 100 человек.

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