Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.01.2020 (11:23)

В Абхазии военнослужащие ЮВО отработали разведку и уничтожение фугасов с использованием минно-розыскных собак

В Абхазии в рамках тактико-специального учения военнослужащие инженерно-саперного подразделения российской военной базы выполнили поиск и уничтожение скрытых мин и фугасов с использованием минно-розыскных собак.

На полигоне Гудаута в ходе мероприятия вожатые минно-розыскных собак со своими питомцами выполнили разведку заминированных дорог, отдельных строений и участков местности, а также обнаружение самодельных взрывных устройств в различных оболочках, в том числе солдатской фляжке.

Также на учении военнослужащие с применением современных бесконтактных миноискателей «Коршун» произвели обследование маршрутов выдвижения боевой техники и их обочин.

Все учебные задачи были отработаны с учетом боевого опыта, полученного в современных вооруженных конфликтах.

Проведение тактико-специального учения личным составом инженерно-саперного подразделения военной базы было приурочено ко Дню инженерных войск России, который отмечается 21 января.

Всего в учении было задействовано около 100 человек.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
На российской военной базе в Армении стартовал конкурс на лучший расчет комплекса с беспилотным летательным аппаратом
Экипажи Су-24М ЮВО под Волгоградом отработали уничтожение замаскированного командного пункта на полигоне в Волгоградской области
В горах Армении авиация ЮВО в ходе тренировки уничтожила замаскированный командный пункт условного противника
В Абхазии командиры взводов ЮВО сдали экзамены по стрельбе из орудий БТР-82АМ и Т-72Б3 в рамках учебно-методического сбора

Метки:
Южный военный округ , Кинологи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false