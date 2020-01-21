21.01.2020 (11:18)

В Кемеровской области саперы мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии провели учение в преддверии Дня инженерных войск

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, провели учение по ведению инженерной разведки местности в преддверии Дня инженерных войск, который отмечается 21 января.

На маршруте выдвижения колонны военной техники было обнаружено самодельное взрывное устройство, военнослужащие провели разведку участка лесной дороги, с помощью миноискателей ИМПС-2 и «Коршун», а также с использованием танкового минного трала ТМТ-К. Непосредственное прикрытие саперов обеспечили мотострелковые подразделения в пешем порядке. Обнаруженные мины и фугасы были уничтожены накладными зарядами на месте. При выполнении учебно-боевой задачи по разминированию особое внимание уделялось демаскирующим признакам минно-взрывных заграждений (МВЗ). Кроме этого, военные инженеры для преграждения движения условного противника провели установку минного поля с использованием гусеничного минного заградителя ГМЗ-3.

В учении было задействовано около 500 военнослужащих и более 40 единиц военной и специальной техники.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице