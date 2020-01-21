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21.01.2020 (10:53)

Главная икона Сухопутных войск – Святого Благоверного Великого князя Александра Невского прибыла в Новосибирск

Главная икона Сухопутных войск – Святого Благоверного Великого князя Александра Невского прибыла в Новосибирск.

Святой образ доставили военно-транспортным самолетом из Хабаровска до аэродрома Новосибирска, а затем в сопровождении военной полиции перевезли в Вознесенский кафедральный собор, где святыня пробудет до 23 января, затем она будет перевезена в Новосибирское высшее военное командное училище.

В храме будет совершен торжественный молебен в честь прибытия иконы. Посетить кафедральный собор и приложится к святому образу смогут не только военнослужащие и члены их семей, но и все верующие новосибирцы и гости города.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Религия
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