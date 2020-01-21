21.01.2020 (10:14)

На Черноморском флоте прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню инженерных войск

На Черноморского флоте (ЧФ) военнослужащие отдельного морского инженерного полка приняли участие в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню инженерных войск.

Мероприятия прошли в селе Геройском у Мемориального комплекса «Девяти Героям Советского Союза», шестеро из которых в период Великой Отечественной войны проходили службу в инженерных подразделениях.

На митинге присутствовал личный состав полка, ветераны инженерных войск, представители местной администрации, учащиеся школ района, жители и гости села Геройское.

Для статичного показа зрителям мероприятия были приготовлены образцы техники отдельного морского инженерного полка ЧФ, демонстрирующие возможности состоящей на вооружении специальной техники.

Участники митинга возложили венки и цветы к памятнику героям Великой Отечественной войны, а затем приняли участие в торжественной церемонии приведения к Военной присяге молодого пополнения инженерного полка.

Завершилось мероприятие концертной программой: перед зрителями выступили местные творческие коллективы с музыкальными, вокальными и танцевальными номерами.

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