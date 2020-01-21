21.01.2020 (10:08)

Экипажи вертолётов армейской авиации ЮВО отработали полёты в сложных погодных условиях в небе над Крымом

Экипажи более 10 вертолётов армейской авиации Южного военного округа (ЮВО), в том числе Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35 и Ми-8 АМТШ, отработали полёты в сложных погодных условиях в небе над Крымом.

Вертолёты, базирующиеся на территории Крымского полуострова, были задействованы в полётах, во время которых пилоты учились прикрывать стратегические объекты, а также оказывать огневую поддержку транспортным вертолётам, выполняющим десантирование подразделений.

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