21.01.2020 (09:46)

Юнармейцы ЕАО приняли участие в соревновании по стрельбе из пневматической винтовки

В г. Биробиджане состоялись традиционные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди юнармейских отрядов Еврейской автономной области на кубок регионального ДОСААФ.

Стрельбы были организованы в закрытом тире. Юноши и девушки состязались в меткости стрельбы из винтовки с расстояния 10 метров, по условиям соревнований каждому участнику предоставлялось три пристрелочных выстрела и пять на зачет.

Всего в состязаниях приняло участие около 20 команд юных патриотов. Победителям состязаний были вручены грамоты и кубки.

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