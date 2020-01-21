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21.01.2020 (09:46)

Юнармейцы ЕАО приняли участие в соревновании по стрельбе из пневматической винтовки

В г. Биробиджане состоялись традиционные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди юнармейских отрядов Еврейской автономной области на кубок регионального ДОСААФ.

Стрельбы были организованы в закрытом тире. Юноши и девушки состязались в меткости стрельбы из винтовки с расстояния 10 метров, по условиям соревнований каждому участнику предоставлялось три пристрелочных выстрела и пять на зачет.

 Всего в состязаниях приняло участие около 20 команд юных патриотов. Победителям состязаний были вручены грамоты и кубки.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Юнармия
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