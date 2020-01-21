21.01.2020 (09:07)

Экипажи вертолетов армейской авиации ВВО Ка-52 «Аллигатор» отработали сложный пилотаж в Хабаровском крае

В соединении армейской авиации ВВО в Хабаровске начались первые в новом году тренировочные полеты ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор».

Экипажи боевых Ка-52 выполнили висение и развороты в воздухе, а также отработали ряд фигур сложного пилотажа. Пилоты продемонстрировали «воронку» – движение по кругу, при котором противника держат на прицеле, а также «горку» – полет боком с резким набором высоты на скорости 90 километров в час.

Полеты проходили в районе специализированного полигона Святогорье, простой пилотаж в районе аэродрома Хабаровск-Центральный.

В ходе летных смен выполнено более десятка вертолетовылетов.

Справочно: Первая партия вертолетов Ка-52 «Аллигатор» поступила в соединение армейской авиации округа в Хабаровске в июне 2015 года.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» - многоцелевой всепогодный боевой вертолет, прозванный за огневую мощь «летающим танком».

Представляет собой двухместную модификацию ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице