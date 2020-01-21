21.01.2020 (08:55)

В ремонтное подразделение Восточного военного округа поступила уникальная машина спецремонта

В ремонтно-восстановительном соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии поступила уникальная, по своим характеристикам и составу, мастерская электронного спецоборудования МЭС-БТМ на базе автомобиля Урал-43203.

Она предназначена для проведения технического обслуживания и циклического ремонта различного электронного спецоборудования, инфракрасной техники, навигационной аппаратуры, аппаратуры связи, систем противопожарной защиты всех видов военной техники. Расчет машины составляет 5 человек. С учетом поступления новейшей техники, поступившая мастерская спецремонта является необходимым элементом.

Важной особенностью новой машины является возможность производства всех видов работ в автономном режиме. Машина позволяет произвести ремонт в любых климатических условиях Дальнего Востока, в том числе крайне низких температур.

Все необходимое оборудование размещается в отапливаемом кузове-кунге автомобиля. Время полного развертывания производственных мощностей и инструмента не превышает 20 минут.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице