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21.01.2020 (08:55)

В ремонтное подразделение Восточного военного округа поступила уникальная машина спецремонта

В ремонтно-восстановительном соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии поступила уникальная, по своим характеристикам и составу, мастерская электронного спецоборудования МЭС-БТМ на базе автомобиля Урал-43203.

Она предназначена для проведения технического обслуживания и циклического ремонта различного электронного спецоборудования, инфракрасной техники, навигационной аппаратуры, аппаратуры связи, систем противопожарной защиты всех видов военной техники. Расчет машины составляет 5 человек. С учетом поступления новейшей техники, поступившая мастерская спецремонта является необходимым элементом.

 Важной особенностью новой машины является возможность производства всех видов работ в автономном режиме. Машина позволяет произвести ремонт в любых климатических условиях Дальнего Востока, в том числе крайне низких температур.

 Все необходимое оборудование размещается в отапливаемом кузове-кунге автомобиля. Время полного развертывания производственных мощностей и инструмента не превышает 20 минут.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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