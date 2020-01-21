21.01.2020 (08:56)
В Восточном военном округе приступили к подготовке сводных инженерных подразделений к противопаводковому периоду
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа приступили к формированию сводных противопаводковых групп на весенний период. Основу команд составят подразделения инженерных войск округа. Подготовка обусловлена массовым паводком на реках Дальнего Востока в прошедшем году.
В ходе формирования групп состоялись первые практические тренировки. В Бурятии, Забайкалье, Приамурье, Еврейской автономии, Приморье, Хабаровском крае и на острове Сахалин инженеры выполнили подготовку тротиловых зарядов, монтаж электровзрывной сети, оборудование подрывной станции. Для того, чтобы не нанести вред биоресурсам водоемов, практические подрывы взрывчатки были проведены на полигонах.
В ходе теоретической части инженеры изучили методики замера толщины льда, расчета зарядов для предотвращения ледовых заторов и защиты гидросооружений, а также особенности проведения взрывных работ на водоемах.
У учетом опыта прошлого года подготовку прошли подразделения инженеров с развертыванием специальными машинами ТММ-3 мостов через условные водоемы.
На тренировки привлекались более 500 саперов-подрывников и других специалистов инженерных подразделений ВВО.