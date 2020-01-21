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21.01.2020 (08:45)

В Бурятии специалисты РЭБ нанесли комплексный радиоэлектронный удар по условному противнику

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения Восточного военного округа нанесли комплексный радиоэлектронный удар по пунктам управления и узлам связи условного противника в ходе учения на полигоне Бурдуны в Республике Бурятия.

Личный состав подразделений РЭБ отработали метод ведения радиоэлектронной борьбы, подавив радио-, радиорелейные и спутниковые каналы связи, в том числе каналы управления и передачи данных беспилотной разведывательной и ударной авиации. Для этого были задействованы все радиоэлектронные средства комплекса радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2», которые осуществляют ведение радиоэлектронной разведки и подавления в диапазоне частот, заданном каждой автоматизированной станции помех.

Комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» способен выполнять ряд мероприятий, направленный на поиск, обнаружение и подавление источников радиоэлектронного излучения во всех диапазонах частот, в том числе и запасных, тем самым полностью нарушает систему управления войсками условного противника.

Кроме того, комплекс способен подавить сотовую связь условного противника в радиусе 30 км, а также заглушить сигналы управления беспилотных летательных аппаратов.

Всего к учениям привлечено около 100 военнослужащих, задействовано около 30 единиц специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РЭБ , Восточный военный округ
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