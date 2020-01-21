21.01.2020 (08:43)

В Бурятии военные сапёры отработали способы разминирования в город-ских условиях

На полигоне Бурдуны состоялись тактико-специальные занятия с инженерно-саперными подразделениями мотострелкового соединения Восточнного военного округа, в ходе которых военнослужащие отработали способы разминирования в городских условиях с учетом современного опыта применения инженерно-саперных подразделений в Сирийской Арабской Республике.

Военнослужащие выполнили инженерную разведку местности, а также маршрут следования механизированной колонны с использованием миноискателей «Коршун» и защитных костюмов «Сокол» на предмет обнаружения мин-ловушек, растяжек и самодельных взрывных устройств, замаскированные под различные предметы быта.

Отработка действий проводилась как в условиях лесистой, так и городской местности. Здания жилых кварталов на полигоне имитировали специальные строения.

Кроме того, саперам предстояло выполнить уничтожение обнаруженных взрывных устройств методом подрыва с безопасного расстояния. Для этих целей военнослужащие использовали тротиловые шашки и электродетонаторы.

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