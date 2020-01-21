Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.01.2020 (04:47)

На Камчатке судно обеспечения ТОФ выполнило первый в 2020 году переход по доставке грузов для отдаленных подразделений

Судно вспомогательного флота из состава отряда судов обеспечения Войск и сил на Северо-востоке выполнило первый в 2020 году переход по доставке материальных средств для обеспечения жизнедеятельности отдаленных подразделений, расположенных на островах Курильской гряды.

Для нужд отдаленных военных объектов перевезено около 30 тонн вещевого и медицинского имущества, топлива и запасных частей для военной и специальной техники, а также свежие овощи и фрукты.

Доставка материальных средств проводится согласно текущего плана и осуществляется судами отряда обеспечения и гидрографическими судами в течение всего года.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Около двухсот военнослужащих Тихоокеанского флота окунулись в Крещенскую купель
Экипаж новейшего тральщика «Яков Баляев» отправился на учебу в Санкт-Петербург
На Камчатке разведчики морской пехоты ТОФ отрабатывают специальные задачи в прибрежной полосе Тихого океана
В соединении ВВС и ПВО в Приморском крае прошли командирские полёты

Метки:
Тихоокеанский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false