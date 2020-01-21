21.01.2020 (04:47)
На Камчатке судно обеспечения ТОФ выполнило первый в 2020 году переход по доставке грузов для отдаленных подразделений
Судно вспомогательного флота из состава отряда судов обеспечения Войск и сил на Северо-востоке выполнило первый в 2020 году переход по доставке материальных средств для обеспечения жизнедеятельности отдаленных подразделений, расположенных на островах Курильской гряды.
Для нужд отдаленных военных объектов перевезено около 30 тонн вещевого и медицинского имущества, топлива и запасных частей для военной и специальной техники, а также свежие овощи и фрукты.
Доставка материальных средств проводится согласно текущего плана и осуществляется судами отряда обеспечения и гидрографическими судами в течение всего года.
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