21.01.2020 (06:40)

В Военно-Морском Флоте пройдут мероприятия, посвященные 300-летию утверждения первого Российского Морского Устава

В соответствии с указанием Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова, занятия, посвященные истории создания Российского Морского Устава пройдут в военно-морских образовательных заведениях, в воинских частях и на кораблях ВМФ России. Будут, также, проведены тематические экскурсии в Центральном Военно-Морском Музее.

13 (24) января 1720 г. Петром I был утверждён первый российский Морской устав, разработка которого велась несколько лет при активном участии самого императора. Во введении к уставу, который заменил существовавшие ранее разрозненные документы, регламентировавшие отдельные стороны флотской жизни, разъяснялись причины его появления. «…Понеже сие дело необходимо нужное есть Государству (по оной присловице: что всякий Потентат, которой едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет. А который и флот имеет, обе руки имеет) того ради сей Воинской Морской Устав учиняли, дабы всякий знал свою должность, и неведением никто б не отговаривался».

Через три месяца, 13 (24) апреля 1720 г., с той же целью доведения положений нового документа до всех моряков Морской устав по царскому указу был издан отдельной книгой.

Единственный в России рукописный экземпляр Морского Устава хранится в здании Главного Адмиралтейства, в филиале Центральной Военно-Морской Библиотеки, а первый печатный экземпляр в самой Центральной Военно-Морской Библиотеке.

Устав Петра I состоял из пяти книг. Первая содержала положения о высшем командном составе военно-морского флота и статьи, определявшие тактику эскадры. Во вторую были включены постановления о старшинстве чинов, о почестях и внешних отличиях кораблей, «о флагах и вымпелах, о фонарях, о салютах и флагах торговых...». Третья книга раскрывала организацию боевого корабля и обязанности приписанных к нему должностных лиц. Книга четвёртая состояла из шести глав, которыми регламентировались правила поведения на корабле, численность офицерских слуг согласно рангам, порядок раздачи провианта, способы определения возна­граждения за взятие неприятельских судов, боевые раны и выслугу лет. Книга пятая — «О штрафах» — представляла собой во­енно-морской судебный и дисциплинарный уставы. Также к Морскому уставу прилагались формы ведомостей судовой отчётности, книга сигналов и правила дозорной службы.

Появление в России Морского устава было связано с новым этапом истории страны. В ходе борьбы за выход к морю в самые сжатые сроки на Балтике был создан сильный военно-морской флот, позволившей России превратиться в морскую державу. К 1725 г. русский флот был одним из сильнейших на Балтике. В его состав входило 48 линкоров и фрегатов, 787 галер и других судов. Общая численность команд достигла 28 тыс. человек.

Устав 1720 г. стал важнейшим законодательным документом российского флота. По полноте содержания и глубине изложения он был наиболее совершенным для первой половины XVIII в. После доработки Морской устав Петра I был переиздан в 1724 г. и с незначительными изменениями действовал до 1797 г., когда был заменён новым, учитывавшим изменение представлений о способах ведения боя.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице