21.01.2020 (00:59)

К 200-летию открытия Антарктиды в Центральном Военно-Морском Музее откроется уникальная выставка «Шестой континент»

Сотрудники Центрального Военно-Морского Музея во взаимодействии с Главным командованием ВМФ России и Русским Географическим Обществом завершают подготовку уникальной выставки, посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками.

Временная выставка «Шестой континент. К 200-летию открытия Антарктиды российскими военными моряками» будет представлена в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого 7 февраля 2020 года в рамках работы VI Коллегии музеев военно-морской направленности.

На выставке, приуроченной к 200-летию первой Антарктический экспедиции 1819-1821 годов, будут показаны работы художников-маринистов, подлинные предметы участников экспедиции и их дары Морскому музею после окончания плавания, а также модели кораблей «Восток» и «Мирный», штурманские инструменты, карты, редкие книги, памятные медали и уникальные фотографии XX века с участниками последующих отечественных экспедиций в Антарктику.

Прошло 200 лет с тех пор, как русские мореплаватели и ученые вписали одну из самых славных страниц в историю мировой и отечественной науки: антарктическая экспедиция после двух лет тяжелого плавания в полярных водах Южного полушария открыла шестую и последнюю часть света ? Антарктиду.

4 июля 1819 года (все даты даны по старому стилю) из Кронштадта вышли два шлюпа ? «Восток» и «Мирный» под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, имея инструкцию российского Адмиралтейства: «Продолжать изыскания до отдаленнейшей южной широты, каковой возможно достигнуть, употребив всевозможное старание и величайшее усилие для достижения сколько можно ближе к полюсу...»

Совершив труднейший переход к югу, русские моряки встретились с суровой полярной природой. Плавучие ледяные горы, сплошные туманы, обильные снегопады и шквалы сильно затрудняли управление кораблями.

16 января 1820 года корабли достигли неизвестного «льдинного материка» и провели ряд метеорологических и картографических наблюдений. Обследовав затем районы южной части Индийского и Тихого океанов и совершив еще одно плавание вдоль антарктического побережья, мореплаватели, выполнив свою главную задачу, отправились домой. Ранним утром 24 июля 1821 года пушки Кронштадта салютовали благополучно возвратившимся кораблям.

Открытие последней, шестой части света явилось великим географическим завоеванием, положившим начало новому этапу в исследовании земного шара. Плавание продолжалось 751 день. Было пройдено около 50 000 морских миль.

Начало работы выставки «Шестой континент. К 200-летию открытия Антарктиды российскими военными моряками» приурочено к проведению 6 – 8 февраля в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого VI Коллегии музеев военно-морской направленности.

Организаторами Коллегии выступают Департамент культуры Министерства обороны Российской Федерации, Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого и Ассоциация военно-морских музеев, насчитывающая около 70 членов.

Задачами Коллегии являются обмен опытом специалистов в области изучения, сохранения и популяризации историко-культурного наследия Военно-Морского Флота России, научно-методическая учеба, расширение сотрудничества между музеями, представление научных и практических результатов музейной работы, обсуждение актуальных проблем в сфере сохранения и популяризации военно-морского исторического наследия, а также путей их решения.

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов, в преддверии открытия выставки отметил, что «в Военно-Морском Флоте в 2020 году пройдет целый ряд мероприятий, посвященных 200-летию открытия Антарктиды. Эта дата вызывает особую гордость у каждого нашего моряка. В настоящее время по маршруту первой Российской Антарктической экспедиции идет поход океанографических судов ВМФ».

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