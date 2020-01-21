21.01.2020 (05:18)

Делегация Минобороны России приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных 71-ой годовщине образования Народной Армии Лаоса

20-21 января делегация Минобороны России под руководством начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенанта Александра Кшимовского приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных 71-ой годовщине образования Народной Армии Лаоса.

«На полях» торжественной церемонии (в рамках оказания военно-технической помощи) состоялась передача лаосской стороне очередной партии российской военной техники – танков Т-72 и бронеавтомобилей БРДМ-2М, а также модернизированного российскими специалистами аэродрома «Тхонгхайхин», расположенного в провинции Сиангкхуанг.

«Благодаря совместным усилиям российско-лаосские связи будут и дальше укрепляться на благо наших государств и народов, в интересах мира, безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - заявил генерал-лейтенант Александр Кшимовский в ходе церемонии передачи продукции военного назначения лаосской стороне.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице