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20.01.2020 (22:00)

Российские вожатые служебных собак в Таджикистане приняли участие в более 50 учениях по противодействию терроризму

Российские вожатые служебных собак 201 военной базы в Таджикистане приняли участие в свыше 50 учениях по противодействию терроризму.

В ходе тренировок военнослужащие отработали действия оперативного прибытия к месту оцепления, провели инженерную разведку местности и прилегающих объектов. При помощи специальных средств разминирования, обезвредили условные мины-ловушки, а в труднодоступных участках местности для обнаружения взрывоопасных предметов применили минно-розыскных собак. Также специалисты отработали нормативы по оказанию первой медицинской помощи в экстремальных условиях. На занятиях и тренировках саперы применяют современные специальные средства, такие как миноискатели «Коршун» и общевойсковой комплект разминирования ОВР-2.

Вводные для военнослужащих проходили в дневное и ночное время суток в военных городках Душанбе и Бохтаре, а также на полигонах Ляур и Самбули.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Учения , Центральный военный округ
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