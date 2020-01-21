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21.01.2020 (00:00)

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 января 2020 г. № 10

г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!

Уважаемые ученые, конструкторы и специалисты оборонно-промышленного комплекса!

Дорогие ветераны!

21 января в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День инженерных войск.

На протяжении своей славной истории военные инженеры с честью выполняют служебный долг, являются достойным примером мужества, самоотверженности и преданности Родине.

Традиции героического прошлого продолжает нынешнее поколение военнослужащих-инженеров. За последнее время высокое мастерство и выучку они продемонстрировали в ходе борьбы с международным терроризмом, при разминировании территорий в Сирийской Арабской Республике и Лаосской Народно-Демократической Республике, во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, в том числе в районе схода оползня на Бурейском водохранилище.

Качественному выполнению поставленных задач способствуют непрерывное повышение уровня боевой подготовки, постоянное совершенствование форм и методов работы, а также поставки нового и модернизированного вооружения и военной техники.

Уверен, что профессионализм и ответственный подход к делу позволят военным инженерам и в дальнейшем вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.

Поздравляю всех с праздником! Благодарю за доблестную службу и ратный труд!

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо России.

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Инженерные войска
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