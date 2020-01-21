21.01.2020 (00:00)
Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск
ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14 января 2020 г. № 10
г. Москва
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!
Уважаемые ученые, конструкторы и специалисты оборонно-промышленного комплекса!
Дорогие ветераны!
21 января в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День инженерных войск.
На протяжении своей славной истории военные инженеры с честью выполняют служебный долг, являются достойным примером мужества, самоотверженности и преданности Родине.
Традиции героического прошлого продолжает нынешнее поколение военнослужащих-инженеров. За последнее время высокое мастерство и выучку они продемонстрировали в ходе борьбы с международным терроризмом, при разминировании территорий в Сирийской Арабской Республике и Лаосской Народно-Демократической Республике, во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, в том числе в районе схода оползня на Бурейском водохранилище.
Качественному выполнению поставленных задач способствуют непрерывное повышение уровня боевой подготовки, постоянное совершенствование форм и методов работы, а также поставки нового и модернизированного вооружения и военной техники.
Уверен, что профессионализм и ответственный подход к делу позволят военным инженерам и в дальнейшем вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.
Поздравляю всех с праздником! Благодарю за доблестную службу и ратный труд!
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо России.
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии
С. Шойгу