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21.01.2020 (00:34)

25 января 2020 г. в 9 городах стартует лыжный переход команд Воздушно-десантных войск, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 90-летию со дня образования ВДВ

С 25 января по 15 февраля с.г. по всей стране пройдет Лыжный переход команд Воздушно-десантных войск, который открывает целый комплекс торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск.

Почти 300 самых подготовленных десантников пройдут по всей России, показав, что и сейчас они являются достойными последователями своего легендарного командующего – Героя Советского Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова.

Всего в переходе  участвуют 9 команд от частей и соединений   Воздушно-десантных войск. Численность каждой команды – 30 человек.  Переход  планируется  провести  комбинированным  способом. На лыжах или пешим порядком, в регионах,  где  еще нет снежного покрова.

Гвардейцы-десантники посетят  более чем 100 городов и населенных пунктов. Практически в каждом из них пройдут военно-патриотические акции, показательные выступления, концерты и уроки мужества.

Основными целями лыжного перехода являются: популяризация службы в Вооруженных силах Российской Федерации и Воздушно-десантных войсках; патриотическое воспитание граждан, сохранение и преумножение традиций защитников Отечества, повышение информированности граждан о военной службе    в ВДВ и обучении курсантов в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Во всей жизни и деятельности Воздушно-десантных войск примером служит легендарный командующий ВДВ Василий Филиппович Маргелов, который на учениях «Днепр-67»  совершил марш со своими подразделениями, протяженностью около 1000 км.

25  января с.г. по команде Командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея  Сердюкова из центра управления Командования Воздушно-десантных войск для всех участников  будет объявлен единый старт лыжного перехода.

Маршруты лыжного перехода охватят города Герои Новороссийск, Тулу, Смоленск и Волгоград.

Из 45 Городов воинской славы десантники пройдут через 19 (Ростов-на-Дону, Старый Оскол, Малоярославец, Наро-Фоминск, Псков, Великие Луки, Ржев, Вязьму, Ельню, Можайск, Белгород, Курск, Орел, Брянск, Козельск, Волоколамск, Тверь, Воронеж и Елец).

 Общая протяженность всех маршрутов лыжного перехода для команд составит почти 12 000 км.

Команда курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова примет  старт на  Родине  Воздушно-десантных  войск  в  городе Воронеже.

Общей завершающей точкой в лыжном переходе станет сбор команд в Городе воинской славы Наро-Фоминске.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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