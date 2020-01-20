20.01.2020 (20:11)

В крещенскую ночь более 8000 военнослужащих РВСН совершили омовение в ледяной воде

Более 8000 военнослужащих в гарнизонах Ракетных войск стратегического назначения совершили в крещенскую ночь омовение

в ледяной воде.

Во всех гарнизонах РВСН были подготовлены места для крещенских купаний. Они оборудованы безопасными подходами и спусками к воде. Там установлены раздевалки, освещение, предусмотрены специальные места для того, чтобы согреться и выпить чай.

Переодеться и обогреться можно было в армейских палатках. Здесь же была развёрнута и полевая кухня. Все желающие могли отведать солдатской каши и попробовать настоящий армейский чай.

До позднего вечера 19 января в Крещенском городке будут дежурить представители правоохранительных органов, скорой помощи и спасатели.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице