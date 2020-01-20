20.01.2020 (19:58)

Военные медики ЦВО отработали эвакуацию условно раненых на учении в горах Урала

Медицинские специалисты Центрального военного округа совместно с экипажами армейской авиации объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЦВО провели операцию по выполнению реанимационных мероприятий, на борту вертолета, оборудованного мобильным медицинским модулем, на учении в Свердловской области.

В ходе учения, экипажи вертолетов и военные медики провели эвакуацию условно-раненных военнослужащих из труднодоступной местности, а также отработали транспортировку пострадавших на аэродром базирования. По легенде учения, один из раненых находился в тяжелом состоянии и во время полета потерял сознание. Для ликвидации угрозы жизни пострадавшего медики, с помощью оборудования медицинского модуля, провели реанимационные мероприятия в воздухе, во время транспортировки.

По словам специалистов медицинской службы, использование вертолетных медицинских модулей позволяет оказывать первую медицинскую помощь пациентам, находящимся в критическом состоянии, в течение часа с момента получения травмы, что в несколько раз увеличивает шансы сохранения жизни пострадавших.

В учении принимало участие три экипажа армейской авиации, около 20 единиц наземной техники, и более 40 военных медиков Центрального военного округа.

Медицинский вертолетный модуль предназначен для эвакуации двух пострадавших и оказания неотложной медицинской помощи. В состав модуля входит аппаратура для проведения первичных реанимационных действий: искусственной вентиляции легких и стимуляции сердечной деятельности. Кроме того, в состав медицинского оборудования входят аспираторы, аппаратура для мониторинга, шприц-дозаторы, комплект шин и другие медицинские средства, использование которых обеспечивает поддержание жизнедеятельности пострадавших во время транспортировки в лечебное заведение.

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