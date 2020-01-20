20.01.2020 (19:30)

Военные ЦВО подготовят исторический труд о связистах-героях Великой Отечественной войны

Специалисты войск связи Центрального военного округа (ЦВО) приступили к подготовке исторической работы, посвященной связистам-героям, призванным на фронта Великой Отечественной войны после обучения в Свердловске. Также в труде будет рассказано о жизненном пути начальника Свердловской радиошколы Федоре Павловиче Кислицине, под чьим руководством для фронтов войны было подготовлено более трех тысяч военных связистов. В их числе разведчики-диверсанты Нина Малышева, Надежда Мизина, Нина Емельянова, воевавшие в тылу врага, поддерживая связь со штабами фронтов войны.

На страницах исторического труда будет рассказан история одной из четырех женщин, ставших полным кавалером ордена Славы. Надежда Журкина стрелок-радист 99-го разведывательного полка 15 Воздушной армии - уроженка уральского Туринска - получила свой первый орден «Славы» за сбитый фашистский самолет под управлением немецкого летчика-аса полковника барона Отто Мюллера.

При подготовке научной работы военнослужащие ЦВО используют данные архива Министерства обороны Российской Федерации, Музея радио имени А.С.Попова. Публикация работы намечена на начало мая.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице