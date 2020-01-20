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20.01.2020 (19:30)

Военные ЦВО подготовят исторический труд о связистах-героях Великой Отечественной войны

Специалисты войск связи Центрального военного округа (ЦВО) приступили к подготовке исторической работы, посвященной связистам-героям, призванным на фронта Великой Отечественной войны после обучения в Свердловске. Также в труде будет рассказано о жизненном пути начальника Свердловской радиошколы Федоре Павловиче Кислицине, под чьим руководством для фронтов войны было подготовлено более трех тысяч военных связистов. В их числе разведчики-диверсанты Нина Малышева, Надежда Мизина, Нина Емельянова, воевавшие в тылу врага, поддерживая связь со штабами фронтов войны.

На страницах исторического труда будет рассказан история одной из четырех женщин, ставших полным кавалером ордена Славы. Надежда Журкина стрелок-радист 99-го разведывательного полка 15 Воздушной армии - уроженка уральского Туринска - получила свой первый орден «Славы» за сбитый фашистский самолет под управлением немецкого летчика-аса полковника барона Отто Мюллера.

При подготовке научной работы военнослужащие ЦВО используют данные архива Министерства обороны Российской Федерации, Музея радио имени А.С.Попова. Публикация работы намечена на начало мая.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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