20.01.2020 (19:22)

На Балтийском флоте началась подготовка к международному конкурсу «Морской десант-2020»

Морские пехотинцы береговых войск Балтийского флота приступили к подготовке экипажей бронетранспортеров БТР-82А к участию в конкурсе «Морской десант-2020». В частности, экипажи боевых машин поэтапно пройдут курс подготовки, который включает в себя вождение и выполнение курса боевых стрельб из вооружения бронетранспортеров.

В общей сложности в мероприятиях принимают участие свыше 10 экипажей бронетранспортеров. Подготовка проводится поэтапно - от одиночной подготовки механиков-водителей до выполнения задач отдельным экипажем и в составе команды.

Наиболее подготовленные экипажи бронетранспортеров примут участие во всеармейском конкурсе по профессиональной выучке. Этап всеармейского конкурса пройдёт в Калининградской области в июле на полигоне «Хмелевка» и на территории соединения морской пехоты в г. Балтийске, где с 2016 года функционируют трасса соревнований, полосы препятствий, имеется материально-учебная база, мишени, а также места размещения, ремонта и стоянки военной техники.

В 2019 году на полигоне Хмелевка проводились всеармейский и международный этапы конкурса. Команда морской пехоты ВМФ России одержала победу в Международном конкурсе «Морской десант-2019».

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