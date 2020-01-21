21.01.2020 (00:16)
Российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта на территории Германии
По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта на территории Германии.
Посещение по оценке будет проводиться 21 января 2020 г. в течение одного дня.
Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.
В ходе посещения инспекторы посетят военный объект вместе его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.