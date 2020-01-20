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20.01.2020 (19:03)

Военная академия РВСН и ее филиал проведут первый в новом году день открытых дверей

8 февраля в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого (Балашиха) и ее филиале (Серпухов) пройдет день открытых дверей.

В ходе мероприятия будущим абитуриентам и гостям академии покажут обновленную инфраструктуру учебного заведения: новые спортивные комплексы, места для проживания курсантов (казармы, общежитие, а также квартиры) и различные аудитории.

Основной целью дня открытых дверей будет являться проведение агитационно-разъяснительной работы среди потенциальных кандидатов для поступления в академию.

Будущим абитуриентам покажут уникальную аудиторию, где курсанты изучают устройство и эксплуатацию межконтинентальных баллистических ракет. Здесь представлены практически все МБР, когда-либо стоявшие на боевом дежурстве в РВСН. Кроме того, гостям филиала покажут, как выглядят реальные пусковые установки, на которых они будут проходить обучение.

В настоящее время Военная академия РВСН и ее филиал готовят будущих военнослужащих не только для РВСН, но и других структур Министерства обороны.

День открытых дверей позволит гостям ознакомиться с историей академии, организацией учебного процесса, жизнью и бытом курсантов. Представители вуза расскажут об условиях поступления в учебное заведение.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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