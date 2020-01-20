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20.01.2020 (18:25)

Российские военнослужащие в Киргизии поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 99-й годовщиной

Военнослужащие российской объединенной военной базы Кант в Киргизии поздравили председателя Совета ветеранов Великой Отечественной войны Павла Петровича Нестерова с 99-й годовщиной, вручив поздравительный адрес от командования соединения.

Павел Петрович встретил войну в 1942 году в составе 98-ой воздушно-десантной дивизии. В свой первый бой с немецко-фашистскими захватчиками командир разведывательного отделения старший сержант Нестеров вступил при форсировании реки Свирь на Карельском фронте. За проявленные героизм и мужество был награжден медалью «За отвагу». В 1943 году был ранен. В госпитале познакомился со своей будущей женой. Принимал участие в боевых действиях на территории Украины, Польши, Болгарии, Румынии и Австрии. Награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией».

В настоящее время возглавляет Совет ветеранов Великой Отечественной войны Киргизской Республики.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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