20.01.2020 (18:57)

В Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге пройдет День дарителя

22 января в 15:00 в Центральном военно-морском музее (ЦВММ) имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге в преддверии 311-летия музея, отмечаемого 24 января, пройдет День дарителя с церемонией передачи в фонды музея реликвий Военно-Морского Флота.

В ходе церемонии, которая состоится в конференц-зале музея (Площадь Труда, д. 5, вход с площади Труда) и объединит ветеранов флота, представителей ведомственных музеев Санкт-Петербурга, родных и близких военачальников прошлых лет, в дар музею будут переданы личные вещи видных представителей ВМФ.

Торжественное мероприятие, в рамках которого будет развернута выставка переданных в дар музею предметов, директор ЦВММ Руслан Нехай поблагодарит дарителей за передачу вещей из личных коллекций, а сами дарители поделятся воспоминаниями о своих родных и близких, наследие которых отныне будет храниться в музее.

Проведение Дня дарителя стало для ЦВММ традицией. Весомая часть собрания музея состоит именно из предметов, переданных в фонды на вечное хранение. Среди людей, передавших музею вещи из личных собраний и семейных архивов, были императоры России и великие князья, офицеры флота и родственники выдающихся флотоводцев прошлого.

Как подчеркивает директор ЦВММ Руслан Нехай, передача реликвий в музей — это не только сбережение памяти о героях былых времен. Вместе с переданной из рук в руки реликвией передается и его аура, энергетика, которой обладали ее владельцы, сделавшие немало славных дел на благо Отечества.

После подписания актов о передачи в музей реликвий флота, каждому из дарителей будет в торжественной обстановке вручено благодарственной письмо.

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