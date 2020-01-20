20.01.2020 (17:57)

Экипажи Ми-8 Центрального военного округа отработали воздушную разведку РХБ обстановки

Экипажи армейской авиации объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа отработали методику ведения воздушной разведки радиационной, химической и биологической (РХБ) обстановки в ходе учения на Урале и в Сибири.

По легенде учений, условный противник применил средства радиационного заражения местности в районах предполагаемого размещения войск. Для определения уровня и характера радиационного загрязнения в воздух поднялось четыре группы воздушной РХБ разведки, каждая из которых состояла из экипажа вертолета Ми-8МТВ5-1 и химика-разведчика.

Летчики-штурманы выполнял обязанности операторов-дозиметристов: производили забор проб воздуха с помощью прибора ИМД-21, предназначенного для измерения мощности дозы гамма-изучения. Функция химика-разведчика заключалась в сборе проб почвы и воды в труднодоступной местности. Задача осложнялась тем, что экипажам вертолетов приходилось неоднократно совершать посадки на неподготовленные площадки. В результате учения, экипажи воздушной РХБ разведки провели замеры уровня радиационного излучения, а также осуществили сбор проб воды и почвы в районах предполагаемого размещения войск.

К проведению учений привлекалось 4 экипажа вертолета Ми-8МТВ5-1, более 50 единиц наземной техники и около 130 военнослужащих подразделений радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа.

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