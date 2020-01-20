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20.01.2020 (17:56)

Российские военнослужащие обнаружили более 500 взрывоопасных предметов в Лаосе

Военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации с октября 2019 года обнаружили на территории Лаоса более 500 взрывоопасных предметов.

Разминирование территории площадью в 120 гектаров в провинции
Сиенгхуанг осуществляется силами отряда разминирования центра. В настоящее время российскими специалистами обнаружено более 500 взрывоопасных
предметов.

Российские саперы оснащены современными средствами поиска взрывоопасных предметов и индивидуальной защиты. Кроме того, преподаватели
противоминного центра проводят занятия с лаосскими специалистами, в настоящее время проходят обучение 20 человек.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Инженерные войска , Международная деятельность , Международный противоминный центр
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