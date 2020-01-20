20.01.2020 (17:56)

Российские военнослужащие обнаружили более 500 взрывоопасных предметов в Лаосе

Военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации с октября 2019 года обнаружили на территории Лаоса более 500 взрывоопасных предметов.

Разминирование территории площадью в 120 гектаров в провинции

Сиенгхуанг осуществляется силами отряда разминирования центра. В настоящее время российскими специалистами обнаружено более 500 взрывоопасных

предметов.

Российские саперы оснащены современными средствами поиска взрывоопасных предметов и индивидуальной защиты. Кроме того, преподаватели

противоминного центра проводят занятия с лаосскими специалистами, в настоящее время проходят обучение 20 человек.

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