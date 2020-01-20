20.01.2020 (17:52)

Более 600 единиц техники поступит в инженерные подразделения в 2020 году

Инженерные подразделения в этом году получат более 600 единиц инженерной техники в рамках гособоронзаказа.

Непрерывная работа по разработке и созданию новых средств инженерного вооружения, отвечающих современным требованиям, продолжается по всем направлениям.

Кроме того, продолжаются работы по созданию робототехнических комплексов для инженерных войск, в том числе многофункционального комплекса разминирования тяжелого класса ИМРТК-РТ, предназначенного для разминирования местности и управляемого дистанционно.

На данный момент проходит государственные испытания универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ) на базе танка

Т-72Б3. Машина оснащена боевым модулем для поражения живой силы

и легкобронированной техники противника.

В настоящее время также создается новый танковый мостоукладчик МТУ-2020. В отличие от состоящих на снабжении войск мостоукладчиков грузоподъемность нового увеличена до 60 тонн, что обеспечит переправу, в том числе танков Т-14 «Армата».

Техническое переоснащение современными образцами позволит повысить уровень выполнения задач инженерного обеспечения в среднем до 30%.

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