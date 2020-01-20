20.01.2020 (17:40)

В Санкт-Петербурге проведены соревнования по плаванию среди военных моряков

В соответствии с Планом спортивных мероприятий Военно-Морского Флота (ВМФ) России на 2020 год в плавательном бассейне СКА (Санкт-Петербург) проведены соревнования по плаванию и плаванию с автоматом.

В состязаниях приняли участие 83 военнослужащих, представляющих 16 спортивных коллективов воинских частей и организаций, подчинённых главнокомандующему ВМФ.

Военные моряки соревновались в плавании на дистанции 100 м вольным стилем и брассом, в плавании с автоматом в двух возрастных группах (до 35 лет и старше), а также в эстафете 4х50 м.

Свой уровень физической подготовленности и спортивного мастерства продемонстрировали начальник Военного института (Военно-морского) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» контр-адмирал Александр Щербицкий, занявший третье место в плавании брассом и второе место в плавании с автоматом, а также начальник Военного института (Военно-морского политехнического) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» капитан 1 ранга Ильяс Шигапов, занявший второе место в плавании вольным стилем. Кроме того, начальники институтов поддержали свои команды и в эстафетном плавании.

В эстафете 4х50 м уверенную победу одержала команда 907-го объединённого учебного центра ВМФ. На втором месте команда Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия», опередившая на финише команду Военно-морского политехнического института.

В результате двух дней состязаний 63 военнослужащих выполнили спортивные разряды. По итогам командных состязаний по плаванию и плаванию с автоматом победу одержал спортивный коллектив ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». На втором месте спортивный коллектив 907-го объединённого учебного центра ВМФ, на третьем — офицеры Главного командования ВМФ.

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