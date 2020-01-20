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20.01.2020 (17:40)

В ЦВО прошли сборы с офицерами контрольных групп ракетных войск

На базе ракетного соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Оренбургской области, прошли сборы с офицерами контрольных групп ракетных войск ЦВО.

К участию в сборах привлекались офицеры 41-й и 2-й гвардейской общевойсковых армии военного округа. В ходе сборов военнослужащим были прочитаны лекции по порядку работы в группах контроля ракетных войск. Затем в ходе практической части были организованы показные занятия и сдача индивидуальных нормативов по специальной подготовке на образцах вооружения ракетных войск ЦВО.

По итогам сборов лучшими были признаны офицеры ракетного соединения, дислоцированного в Оренбургской области.

Контрольная группа ракетных войск – внештатное подразделение, осуществляющее контроль за требованиями безопасности, правильностью оценки и планирования занятий по боевой подготовке.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Ракетные войска , Центральный военный округ , Военные сборы
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