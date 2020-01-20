20.01.2020 (17:15)

На российской военной базе в Таджикистане проведена комплексная радиотренировка

На российской военной базы в Таджикистане проведена комплексная радиотренировка с подвижными и стационарными пунктами управления.

Личный состав выполнил нормативы по перемещению и развертыванию современных аппаратных станций таких, как Р-166 на базе автомобиля КамАЗ, Р-166-0,5 на базе высокопроходимого бронетранспортера БТР-80. Военные связисты отработали задачи по организации защищенной связи с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между пунктами управления и абонентами в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

Военнослужащие с применением носимых радиостанций Р-168-5УН, Р-187-П1 «Азарт» вошли в связь в полевых условиях, а также обеспечили пункты управления видеоконференцсвязью, развернув мобильный комплект МК ЗВКС.

Радиотренировка проходила в течении суток между военными городками в Душанбе и Бохтаре, а также на полигонах Ляур и Самбули. В ней приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц военной и специальной техники.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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