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20.01.2020 (17:03)

Лучшие саперы российской военной базы в Таджикистане награждены медалями «За разминирование»

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений российской военной базы в Таджикистане награждены медалями Министерства обороны РФ «За разминирование». Награды военнослужащим вручил командир соединения полковник Сергей Горячев.

За проявленные смелость и мужество при выполнении служебных обязанностей ведомственную медаль получил офицер и семь военнослужащих по контракту.

На вооружении инженерно-саперных подразделений 201-й российской военной базы в Таджикистане состоят экскаваторы, краны, инженерные машины, мостовые укладчики, индукционные миноискатели ИМП и нелинейные локаторы «Коршун».

Военнослужащие, претендующие на должность сапёра, проходят жесткий отбор. Для прохождения службы в должности специалиста по обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов кандидат должен иметь положительные характеристики с места учебы, высокий уровень психоэмоциональной устойчивости, хорошую моторику рук и координацию движений, устойчивость и умение прогнозировать исход своих действий.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Инженерные войска , Награждения
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