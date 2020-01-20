20.01.2020 (16:56)

В 2020 году разведчики ЦВО в Сибири получат партию бронеавтомобилей «Тайфун-К»

В 2020 году партия из восьми бронеавтомобилей «Тайфун-К» с дистанционно управляемым боевым модулем пополнит парк боевых машин разведывательного подразделения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированной в Новосибирской области. На данный момент ведется подготовка водителей, которые в скором будущем проведут обкатку новой техники.

Бронеавтомобиль «Тайфун-К» предназначен для перевозки десанта, обеспечивает высокую защищенность экипажа, груза и узлов машины от стрелкового вооружения калибром до 30 мм, мин и фугасов. Обладает повышенной проходимостью благодаря колесной формуле 6х6, максимальная скорость — 105 км/ч. Бронемодуль оснащен амбразурами для ведения огня из стрелкового оружия, также на него может устанавливаться дистанционно управляемое вооружение.

Справочно:

41-я общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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