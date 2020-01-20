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20.01.2020 (16:13)

В Пензенской области прошли соревнования по юнармейскому двоеборью

На базе средней школы Пензенской области прошли соревнования по юнармейскому двоеборью, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В состязаниях приняли участие юнармейцы из четырех населенных пунктов.

Школьники состязались между собой в лазертаге и интеллектуально-познавательном конкурсе «Знаю Россию!». Для ребят была организована интерактивная передвижная выставка оружия времён Великой Отечественной войны и новейших образцов современного стрелкового вооружения Российской Армии.

Справочно:

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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