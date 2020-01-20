20.01.2020 (16:06)

Уникальные снегоболотоходы впервые получат войска ЦВО

Партия из четырех двухзвенных снегоболотоходов ГАЗ-3344-20 «Алеут» впервые пополнит парк вооружения отдельного соединения Центрального военного округа (ЦВО) железнодорожных войск в Хакасии.

Новейшие вездеходы будут задействованы в ходе различных учений, в том числе при наведении мостов, переправ для войск, совершающих марш в район выполнения учебно-боевых задач.

Многоцелевой тягач «Алеут» способен решать различные задачи, по перевозке личного состава, различных грузов и прицепов в условиях крайне низких температур до минус 50 градусов.

Вездеход ГАЗ-3344-20 «Алеут» выполнен по модульной схеме: переднее звено – энергетический модуль, в котором могут перевозиться 5 человек, включая водителя, заднее звено – трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт.

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