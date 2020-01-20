20.01.2020 (16:05)

В Чувашском кадетском корпусе прошел отборочный этап республиканского конкурса «Бал четырех побед»

В Чувашском кадетском корпусе имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова состоялся отборочный этап республиканского конкурса «Бал четырех Побед» для учащихся 7-8 классов кадетских школ и образовательных организаций Чувашской республики, реализующих программы кадетского образования.

Конкурс посвящен четырем знаменательным победам в истории России: Куликовской битве, освобождению Москвы от польских интервентов, над войсками Наполеона в 1812 году и в Великой Отечественной войне.

Отборочный зональный бал торжественно открыл заместитель директора Чувашского кадетского корпуса Анатолий Колесников.

Традиционно конкурс начался с гранд-марша, торжественного танца-шествия, во время которого участники бала представились гостям.

В финал конкурса вышел бальный ансамбль 7-8 классов. Ребята завоевали третье место в номинации «Обязательная бальная композиция».

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