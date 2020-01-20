20.01.2020 (16:03)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели соревнования по стрельбе из пистолета Макарова

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели соревнования по стрельбе из пистолета Макарова.

В турнире приняли участие более 30 военнослужащих, разделенных на две категории — мужчины и женщины.

Согласно регламенту, участники состязались как в личном, так и в командном зачетах. Военнослужащие выполняли стрельбу с места по неподвижной цели, дальность до которой составляла 25 метров. Результат участника складывался из трёх зачётных выстрелов.

Победителем среди мужчин стал военнослужащий роты охраны, среди женщин —роты мобильных средств связи. Всем призерам состязания вручили грамоты и сувениры с символикой Министерства обороны России.

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