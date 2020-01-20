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20.01.2020 (15:59)

В Новосибирске завершился чемпионат ЦВО по лыжному спорту

Чемпионат Центрального военного округа (ЦВО) по лыжному спорту, который проходил на базе биатлонного комплекса, завершился в Новосибирске.

По итогам соревнований в общекомандном зачете места среди сборных объединений, соединений и воинских частей ЦВО распределились следующим образом: 1-е место завоевали представители 41-й общевойсковой армии (ОА), 2-е место заняли спортсмены, представляющие 2-ю общевойсковую армию, 3-е место – за военнослужащими подразделения специального назначения.

В первенстве приняло участие 50 спортсменов из 13 сборных. Общий результат команды зависел от индивидуальных выступлений каждого лыжника.

По окончании состязаний была сформирована сборная команда ЦВО для участия в чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по лыжному спорту.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Спорт
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